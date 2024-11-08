

ЦИК призывает ISFED полностью опубликовать результаты параллельного подсчета голосов

08.11.2024 14:34





«Манипулирование информацией по гендерной статистике избирателей продолжается», – заявила пресс-секретарь ЦИК Натия Иоселиани на брифинге.



По её словам, гендерная статистика не является официальными данными, которые включаются в итоговые протоколы результатов.



«Реальное количество избирателей, участвовавших в голосовании, определяется итоговыми протоколами результатов голосования, которые основываются на ручном подсчете бюллетеней в соответствии с требованиями Избирательного кодекса. В день голосования данные о явке избирателей на 20:00 часов являются предварительными данными, которые поступают с избирательных участков. Окончательные данные об участниках выборов фиксируются в итоговых протоколах результатов голосования участковых избирательных комиссий. ЦИК объяснил общественности, что гендерная статистика не является официальными данными, которые включаются в итоговые протоколы результатов. Эти данные подсчитываются регистраторами не для избирательных целей, а исключительно для обработки гендерной статистики, и они могут незначительно отличаться от реальной гендерной активности с учетом методологии подсчета и обстоятельств, что в данном случае имеет место только на нескольких избирательных участках», – заявила пресс-секретарь ЦИК.



ЦИК призывает организацию «Справедливые выборы» полностью опубликовать результаты параллельного подсчета, после чего окончательно прекратятся спекуляции в отношении явки избирателей, гендерной или иной статистики, а также результатов выборов в целом.



«Мы хотим напомнить общественности, что организация «Справедливые выборы» заявила, что результаты параллельного подсчета, проведенного ею на выборах 26 октября, совпадают с официальными предварительными данными ЦИК. Соответственно, мы призываем «Справедливые выборы» вместо попыток распространения ложных восприятий полностью опубликовать результаты параллельного подсчета, после чего окончательно прекратятся спекуляции в отношении явки избирателей, гендерной или иной статистики, а также результатов выборов в целом», – заявила пресс-секретарь ЦИК.







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