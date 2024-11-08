

Зураб Джапаридзе: для предотвращения легитимизации Парламента необходим протест

08.11.2024 14:52





В интервью телекомпании «Формула» лидер партии «Гирчи — больше свободы» и один из лидеров «Коалиции за перемены» Зураб Джапаридзе заявил, что, по его мнению, необходимо предпринять ряд шагов, в том числе провести массовую акцию протеста, чтобы «Грузинской мечте» не удалось достичь легитимизация нового Парламента и официально сформировать его.



Джапаридзе отметил, что есть конкретные сроки, которые в следующем месяце подведут политические процессы в определенное русло. По его словам, на данный момент основное внимание уделяется подаче исков, связанных с выявленными случаями фальсификации выборов, а акции протеста в основном проходят перед судами и зданием ЦИК. Следующий этап включает процесс апелляции, который будет проходить в суде после того, как ЦИК опубликует окончательный итоговый протокол.



Итоговый протокол будет опубликован к 21 ноября. До этого, по словам Джапаридзе, следует сделать акцент на том, чтобы ЦИК и ее председатель Георгий Каландаришвили «не записывали цифры, которые им сказал Иванишвили». После этого, продолжил он, наступает предусмотренный конституцией 10-дневный период, в течение которого президент должен созвать новый Парламент. Однако, по его словам, президент Зурабишвили заявила, что не собирается этого делать.



По истечении этого 10-дневного периода с большой вероятностью парламент все же соберется и объявит о легитимности. Это будет «кульминация» и «критический момент», — отметил Зураб Джапаридзе, когда вся Грузия должна выйти на улицы и не позволить «Грузинской мечте» легитимизировать себя. По мнению Джапаридзе, для достижения этого необходимо, чтобы другие партии отказались от вхождения в Парламент, а также осуществлять ежедневное сотрудничество с международными партнерами, чтобы результаты выборов не были легитимизированы из-за границы, и, наконец, провести крупнейший митинг перед зданием Парламента, чтобы депутаты «Грузинской мечты» физически не могли войти в здание и легитимировать новый состав Парламента.



Джапаридзе заявил, что если этого не произойдет и «Грузинская мечта» легитимизирует новый Парламент, события будут развиваться быстрыми темпами: «Грузинская мечта» полностью задействует закон об иностранных агентах, Антикоррупционное бюро возобновит преследование политических партий и организаций гражданского общества, политическое поле будет «зачищено», и большая часть граждан, которые сейчас протестуют на улицах, покинут страну. Это фактически превратит Грузию в Беларусь, сказал Джапаридзе. Он подчеркнул, что это единственный реалистичный план. «Все остальное — пустая трата времени и перенос внимания», — сказал он.





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