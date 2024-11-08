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Прокуратура предъявила обвинение одному человеку по факту повреждения избирательной аппаратуры
08.11.2024 14:54
Прокуратура Грузии предъявила обвинение одному человеку по факту повреждения избирательной аппаратуры на избирательном участке в селе Дидвела Багдатского муниципалитета. Об этом сообщает прокуратура Грузии.
«В результате расследования, проведенного Министерством внутренних дел Грузии, установлено, что 26 октября 2024 года, во время выборов в парламент Грузии, обвиняемый умышленно повредил принадлежащие Центральной избирательной комиссии два устройства для проверки избирателей на избирательном участке №23, расположенном в селе Дидвела Багдатского муниципалитета, стоимостью 5 280 лари, после чего скрылся с места происшествия.
Правоохранительные органы задержали обвиняемого 7 ноября. Ему предъявлено обвинение по первой части статьи 187 УК Грузии (повреждение или уничтожение чужого имущества, повлекшее значительный ущерб), что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от одного до пяти лет», – отмечается в информации.
Прокуратура обратится в суд с ходатайством об избрании в качестве меры пресечения заключения под стражу в срок, установленный законом.
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