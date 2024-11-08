

Лидеры грузинской оппозиции рассказали послу ЕС о нарушениях на выборах

08.11.2024 16:30





Представители грузинских оппозиционных партий, преодолевших проходной барьер на парламентских выборах, встретились с послом ЕС Павлом Герчинским. Во встрече приняли участие один из лидеров коалиции «Сильная Грузия» Бадри Джапаридзе, лидер «Коалиции за перемены» Ника Гварамия и председатель партии «Единство-Национальное движение» Тина Бокучава.



По завершении диалога в разговоре со СМИ Бадри Джапаридзе заявил, что «это был очень полезный, очень информативный разговор с главой представительства ЕС». Посла проинформировали о доказательствах, подтверждающих фальсификацию избирательного процесса «Грузинской мечтой», заявил Джапаридзе:



«Все прекрасно понимают, что невозможно провести независимое расследование в условиях прокуратуры Грузии... Расследование может проводиться с международным участием, и в этом случае участие Евросоюза является наиболее целесообразным, поскольку Грузия является страной-кандидатом и для того, чтобы Евросоюз принял решение о начале переговоров, отмене/не отмене визового режима, введении индивидуальных санкций, то Евросоюзу необходимо иметь стопроцентно достоверную информацию».



По словам лидера «Коалиции за перемены» Ники Гварамия, на встрече посол заявил, что «европейское сообщество полностью информировано» и ждет от них «представления тех документов, которые уже существуют».



«Как известно, посол является проводником информации между центром и местом, где он находится, и мы действительно намерены представить эту информацию не только как доказательство, но и как обоснование, почему ее необходимо изучать и как единственное решение – это новые выборы и, следовательно, новый парламент», – заявил Гварамия и уточнил, что консультации с дипломатами продолжатся не только в Грузии, но также в Брюсселе и Вашингтоне.



Представительство Евросоюза не распространяло информацию о встрече с лидерами оппозиционных политических сил.



Правящая партия «Грузинская мечта», по информации ЦИК, одержала победу на парламентских выборах, набрав почти 54% голосов и получив достаточное количество мест, чтобы остаться у власти. Оппозиционные лидеры утверждают, что результаты были сфальсифицированы. Президент Грузии Саломе Зурабишвили и международные наблюдатели, включая ОБСЕ, также выразили обеспокоенность, отмечая случаи запугивания избирателей, подкупа голосов и другие нарушения, которые свидетельствуют, в частности, о «демократическом регрессе» в стране. На фоне этих обвинений Европейский Союз и США призвали к тщательному расследованию нарушений на выборах.





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