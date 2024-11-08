

Глава ЦИК встретился с представителями Международного республиканского института

08.11.2024 16:38





Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Георгий Каландарашвили и его заместитель Георгий Шарабидзе встретились с директором наблюдательной миссии «Международного республиканского института» (IRI) Шоном Дансом и представителями миссии.



Георгий Каландарашвили подробно рассказал о выборах 26 октября и связанных с ними важных вопросах. Он ознакомил участников встречи с позицией избирательной администрации по поводу обвинений и дезинформационной кампании против институции, избирательных споров и судебных разбирательств. Также он упомянул об итогах третьего, заключительного этапа аудита, проведенного американской компанией «PRO V&V». Как отметил Каландарашвили, избирательная администрация постоянно знакомится с отчетами международных организаций и старается учитывать их рекомендации при администрировании избирательного процесса.



В свою очередь, представители международной наблюдательной миссии поделились с Георгием Каландарашвили своими мнениями о выборах 26 октября.



Наблюдательная миссия следила за выборами с предвыборного периода, поэтому представители миссии подробно обсудили предварительный отчет, текущие выводы и рекомендации. Георгий Каландарашвили поблагодарил представителей организации за наблюдение на выборах 26 октября и за предоставленные выводы. Стороны также обсудили рекомендации и возможные пути их реализации в рамках компетенций ведомства. На встрече в ЦИК присутствовали представители наблюдательной миссии Даниэль Керекеш, Майя Миликич и Елена Асашвили.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





