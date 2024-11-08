

Акубардия: Россия проявила свое недовольство в связи с тем, что «Грузинская мечта» не получила конституционное большинство

08.11.2024 16:42





Вскоре после парламентских выборов в Грузии Россия проявила свое недовольство в связи с тем, что правящая партия Грузии "Грузинская мечта" не получила конституционное большинство в парламенте, несмотря на фактически уничтоженную возможность нашей страны по вступлению в НАТО и Евросоюз – призываю "Мечту" Бидзины Иванишвили выйти и сказать народу правду! – заявление об этом сегодня на брифинге сделала один из лидеров партии "Гахария для Грузии" Теона Акубардия.



Она также призвала правящую партию, взамен создания иллюзий по восстановлению территориальной цеелостности Грузии, разъяснить, что она противопоставляет российской политике для сохранения безопасности и суверенитета страны, когда сама является творцом политики изоляции со стороны Запада.



"Вчера, на 62-ом раунде Женевских международных дискуссий, через неделю после выборов, в очередной раз проявилось то, какую большую угрозу для действительного суверенитета и территориальной целостности Грузии создал Бидзина Иванишвили.



В заявлении МИД РФ открыто обнародована пропаганда Бидзины Иванишвили в отношении переноса на свою родную страну ответственности за боевые действия в Цхинвальском регионе и неоткрытия второго фронта, как возможность для признания т. н. независимости оккупированных ими регионов. Вместе с тем, в Женевском формате Россия впервые открыто зафиксировала свое недовольство в отношении записи в грузинской конституции о евроатлантическом курсе Грузии.



Цитата из заявления: "Актуальность указанных задач обусловлена признанием официального Тбилиси в том, что в самой Грузии и за ее пределами существуют политические силы, которые разрабатывают планы по открытию "второго фронта” в Абхазии и Цхинвальском регионе, а также регулярно подтверждают приверженность Грузии к положениям конституции страны по вступления в НАТО и Евросоюз и продолжают строительство национальных вооруженных сил по стандартам североатлантического альянса", – говорится в заявлении.



Это значит, уже вскоре после парламентских выборов в Грузии Россия проявила свое недовольство в связи с тем, что правящая партия Грузии "Грузинская мечта" не получила конституционное большинство в парламенте, несмотря на фактически уничтоженную возможность нашей страны по вступлению в НАТО и Евросоюз.



А также педалирование марионеточных режимов Абхазии и т. н. Южной Осетии на вопросе переноса Женевских дискуссий в Минск, в очередной раз доказывать стремление России, отставить Грузию без международной поддержки и еще больше отобрать суверенитет у нашей страны," – заявила Акубардия.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





