

Кобахидзе о разговоре с президентом Евросовета: «Наверное, сделает выводы»

08.11.2024 17:48





Премьер-министр Ираклий Кобахидзе надеется, что после их беседы, президент Европейского совета Шарль Мишель сделает свои выводы.



Ираклий Кобахидзе и Шарль Мишель встретились вчера, 7 ноября, в Будапеште в рамках саммита Европейского политического союза.



«С Шарлем Мишелем я поговорил обо всем, в том числе пояснил ему, что целый ряд субъектов выборов требует расследования. Я также напомнил ему о заявлениях Борреля и Госдепа, в которых они говорят о национальном расследовании – расследовании, которое должно быть проведено конституционными органами Грузии. Я также пояснил ему [Мишелю], что в прокуратуру обратилась ЦИК Грузии. На следующий день же прокуратура начала расследование по выборам. Затем для дачи показаний в прокуратуру была вызвана президент Грузии Саломе Зурабишвили. Затем был призыв Госдепа в отношении Саломе Зурабишвили сотрудничать с прокуратурой, но она отказалась от этого. Мы последовали за призывом, который услышали как от США, так и от Евросоюза. Реально мы учли призыв американских и европейских партнеров, однако, Саломе Зурабишвили, являющаяся одной из фигур оппозиции, вообще не учла эти призывы. Все должны сделать собственные выводы. Я разъяснил это Шарлю Мишелю, он их выслушал и, наверное, сделает выводы»,- заявил Кобахидзе.



8 ноября, на следующий день после встречи с Ираклием Кобахидзе, Шарль Мишель заявил, что не только в Европе, но и в других странах мира есть сомнения относительно состоявшихся в Грузии парламентских выборов, что требует расследования.



«Есть серьезные подозрения в связи с фальсификацией их результатов, что требует соответствующего расследования. Нам нужна ясность по этому вопросу, чтобы убедиться в том, что все прошло справедливо и прозрачно», — заявил Шарль Мишель.





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