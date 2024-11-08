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В Тбилиси прибудет делегация глав комитетов восьми стран ЕС
08.11.2024 18:01
11 ноября в Тбилиси прибудет делегация председателей комитетов по международным отношениям восьми стран ЕС.
Об этом сообщает председатель Комитета по международным отношениям Бундестага Германии Михаэль Рот.
«Грузия и ее народ нам очень дороги. Мы привержены свободной и демократической Грузии в самом сердце Европы. После сфальсифицированных выборов мы обеспокоены текущими событиями», — написал Рот в соцсети X.
По словам Михаэля Рота, в Грузию приедут председатели комитетов по международным отношениям следующих стран: Германии, Финляндии, Швеции, Франции, Литвы, Латвии, Эстонии и Польши.
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