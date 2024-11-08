

Кобахидзе о рекордном сокращении валютных резервов Грузии: «Так бывает»

08.11.2024 18:02





Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе считает, что в рекордном сокращении валютных резервов нет ничего критического.



«Так бывает. Иногда резервы необходимо тратить, потом происходит пополнение резервов. Теперь очень скоро мы перейдем к тому этапу, когда произойдет пополнение резервов», — заявил Кобахидзе сегодня журналистам.



В октябре 2024 года валютные резервы Грузии сократились на 627 млн долларов. Это самое крупное месячное уменьшение за всю историю.



Главная причина сокращения – четыре валютных интервенции Нацбанка Грузии в предвыборный период. Чтобы поддержать лари, в сумме регулятор продал на рынке более 213 млн долларов.



В целом за последний год объем валютных резервов Грузии сократился на 1 млрд долларов. Сейчас он составляет 4,08 млрд долларов. Такой же уровень был в июле 2022 года.



На прошлой неделе, еще до публикации октябрьской статистики, рейтинговое агентство Fitch указало, что по уровню резервов Грузия отстает от других стран с рейтингом BB.



Грузинские экономисты допускают пересмотр суверенного рейтинга Грузии, если ситуация с резервами не изменится в скором времени.





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