

ЕСПЧ установил нарушение статьи о дискриминации в деле бывшей судьи

08.11.2024 18:03





Европейский суд по правам человека 7 ноября огласил решение по делу бывшей судьи и действующего председателя Союза судей Грузии Майи Бакрадзе, согласно которому в отношении Бакрадзе была нарушена статья 14 (запрет на дискриминацию) в сочетании со статьями– 10 (свобода выражения мнений) ) и 11 (свобода объединения) Европейской конвенции по правам человека.



Майя Бакрадзе обратилась в Страсбургский суд после того, как безуспешно участвовала в двух конкурсах, объявленных Высшим советом юстиции, на повторное назначение на должность судьи Тбилисского апелляционного суда. Известно, что ее НПО критически относится к проблемам в системе правосудия.



В 2005 году Бакрадзе была назначена судьей Цалкского районного суда сроком на 10 лет, затем ее перевели в Тбилисский городской суд, где она служила до 2006 года, а позже она была назначена в Тбилисский апелляционный суд, где она занимала эту должность до истечения срока своих полномочий в 2015 году. В 2015 и 2016 годах она пыталась занять должность в Тбилисском апелляционном суде по конкурсам, объявленным Высшим советом юстиции. На видео ее интервью видно, что вместо вопросов об этике и ее профессиональном опыте заданные ей вопросы касались в основном деятельности ее НПО и ее критических высказываний.



Суд обязал Грузию выплатить Майе Бакрадзе 4500 евро за моральный ущерб.





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