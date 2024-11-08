

О чем говорили лидеры оппозиции с послом ЕС в Грузии?

08.11.2024 18:04





Сегодня, 8 ноября, лидеры оппозиционных партий встретились с послом Евросоюза Павлом Герчинским. Как отметили покинувшие встречу оппозиционеры, одной из главных тем разговора стало международное расследование выборов 26 октября.



По мнению лидера «Единство — Национальное движение» Тины Бокучава, участие Евросоюза в расследовании выборов важно, поскольку у них есть 100% достоверная информация о том, что эти выборы действительно были сфальсифицированы.



«Одной из тем обсуждения стал вопрос международного расследования, потому что все прекрасно понимают, что справедливое и независимое расследование невозможно в условиях прокуратуры Грузии. Государство, кроме института президента, захватило всех. Наиболее целесообразно привлечь к этому ЕС, чтобы он имел 100% достоверную информацию о том, что да, эти выборы действительно были сфальсифицированы. Мы считаем, что к расследованию следует привлечь международных субъектов, чтобы понять его системность и масштаб. Я не могу позволить себе говорить от имени посла, но ясно одно – фактически ни одна из стран-членов ЕС не поздравляет Грузию и не признает результаты этих выборов. Таких стран, [которые поздравили Грузию] всего несколько, например, Венесуэла», — сказала Тина Бокучава.



По мнению члена партии «Сильная Грузия» Бадри Джапаридзе, имеется достаточно доказательств того, что выборы были не только сфальсифицированы, но и было нарушено конституционное право о сохранении тайны голосования.



«Беседа была очень полезной и информативной. Мы говорили о том, что происходит в стране, как мы оцениваем выборы 26 октября, какие у нас есть доказательства, что напрямую доказывает, что этот избирательный процесс был захвачен «Грузинской мечтой», что Европейский Союз может сделать для грузинского народа в этот момент, так что это очень полезно. Я думаю, уже достаточно доказательств, чтобы сразу сказать, что выборы были полностью сфальсифицированы и было грубо нарушено главное конституционное право, которое предполагает тайну голосования. На мой взгляд, ситуация здесь очень ясна. Лидеры стран-членов ЕС, конечно, дискутируют. Мы видели заявления лидеров трех стран. Самое главное, что мы еще раз сказали нашим друзьям через посла, что грузинский народ является решительным сторонником европейского будущего и никогда не смирится с лишением права голоса», — заявил Бадри Джапаридзе.



На встрече также присутствовал один из лидеров «Коалиции за перемены» Ника Гварамия, по словам которого Евросоюз ждет от Грузии предоставления документов, связанных с выборами, которые у них уже есть и которые будут отправлены в ЕС ближайшее время.



«Из сегодняшней встречи мы узнали, что европейское сообщество полностью информировано. Также оно ждет, пока мы представим документы, связанные с выборами, которые уже есть и мы их скоро отправим. Наш интерес представляет международная оценочная миссия, которая определит, соответствует ли то, что произошло на выборах в Грузии, четвертому пункту европейской оценки», — сказал Гварамия.





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