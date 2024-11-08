

Премьер Латвии: Евросоюз всегда будет поддерживать демократические СМИ и демократическое общество

08.11.2024 18:14





Мы заслушали от Молдовы информацию о их опыте, о том, какое влияние Россия оказала практически на 10% выборов. Так что, мы, действительно, осознаем, ту сложную ситуацию, которая сложилась в странах по соседству с Россией, - указанное заявление в беседе с журналистами перед началом неформальной встречи лидеров стран-членов Евросоюза сделала премьер-министр Латвии Эвика Силиня.



По её словам, анализ независимых наблюдателей по избирательному процессу является очень важным.



„Вчера мы заслушали от представителей Молдовы о их опыте, о том, какое влияние Россия оказала практически на 10% выборов. Так что, мы, действительно, осознаем, ту сложную ситуацию, которая сложилась в странах по соседству с Россией. Поэтому мы ценим каждую инициативу со стороны грузинского общества по защите собственной демократии, так как именно грузинскому народу решать, пойдет ли он прямо, ведет ли его путь в Европу или нет, за что боролись Молдова, страны Балтии, Латвия“, - отметила премьер Латвии.



Также, по её словам, Евросоюз всегда будет поддерживать демократические СМИ и демократическое общество.





















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