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Премьер Латвии: Евросоюз всегда будет поддерживать демократические СМИ и демократическое общество
08.11.2024 18:14
Мы заслушали от Молдовы информацию о их опыте, о том, какое влияние Россия оказала практически на 10% выборов. Так что, мы, действительно, осознаем, ту сложную ситуацию, которая сложилась в странах по соседству с Россией, - указанное заявление в беседе с журналистами перед началом неформальной встречи лидеров стран-членов Евросоюза сделала премьер-министр Латвии Эвика Силиня.
По её словам, анализ независимых наблюдателей по избирательному процессу является очень важным.
„Вчера мы заслушали от представителей Молдовы о их опыте, о том, какое влияние Россия оказала практически на 10% выборов. Так что, мы, действительно, осознаем, ту сложную ситуацию, которая сложилась в странах по соседству с Россией. Поэтому мы ценим каждую инициативу со стороны грузинского общества по защите собственной демократии, так как именно грузинскому народу решать, пойдет ли он прямо, ведет ли его путь в Европу или нет, за что боролись Молдова, страны Балтии, Латвия“, - отметила премьер Латвии.
Также, по её словам, Евросоюз всегда будет поддерживать демократические СМИ и демократическое общество.
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