

ЦИК: Рассмотрение жалоб завершено, результаты 427 участковых избирательных комиссий пересчитаны, изменения незначительны

08.11.2024 18:15





По словам начальника юридического отдела Центральной избирательной комиссии Георгия Сантуриани, процесс рассмотрения жалоб в окружных избирательных комиссиях по поводу выборов 26 октября завершен.

По словам Сантуриани, были пересчитаны результаты работы 427 участковых избирательных комиссий, и результаты пересчета не внесли существенных изменений в окончательные результаты. Он отметил, что признаны недействительными и результаты голосования по 12 переносным урнам.



«Всего в окружные избирательные комиссии в связи со днём выборов поступило 1201 жалоба. 537 из них были связаны с признанием недействительными или пересчетом результатов работы участковых избирательных комиссий. С требованием о привлечении к дисциплинарной ответственности подано 466 жалоб, без требования – 47. Количество таких жалоб, в которых зафиксировано требование о соответствующем реагировании или требование о принятии соответствующих мер, составило 151.



Всего частично или удовлетворено 167 жалоб; 917 остались неудовлетворенными; Нерассмотренными остались 107 жалоб, что составляет 8,9% от общего количества поданных жалоб.



Всего по собственной инициативе были аннулированы результаты голосования по 12 переносным урнам. С их стороны также были поданы соответствующие жалобы. Также по собственной инициативе были пересчитаны результаты 12 участковых избирательных комиссий, в отношении части из которых также были поданы соответствующие жалобы. В целом по основаниям, предусмотренным законом, были пересчитаны результаты работы 427 участковых избирательных комиссий, и результаты пересчета не смогли внести каких-либо существенных изменений в окончательные результаты. В целом можно сказать, что изменения незначительны», — заявил Георгий Сантуриани.





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