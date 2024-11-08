

Шалва Папуашвили: В ОБСЕ/БДИПЧ заявили, что выборы состоялись и в Грузии есть избранное правительство, все это уважают

08.11.2024 18:16





«В ОБСЕ/БДИПЧ заявили как письменно, так и устно, что выборы состоялись и в Грузии есть избранное правительство. Я призываю всех руководствоваться отчетом ОБСЕ/БДИПЧ», — заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.



По мнению Папуашвили, каждый должен уважать заключение ОБСЕ/БДИПЧ.



«Я призываю всех не выходить за рамки заключения ОБСЕ/БДИПЧ. Наметилась печальная тенденция, сначала они говорили, что заключение ОБСЕ/БДИПЧ будет для них ориентиром, а теперь похоже, что некоторые люди, если им не нравилось заключение ОБСЕ/БДИПЧ, перешли к чему-то собственному. То используют заключение ISFED, то «Прозрачности», то кого, то кого. Поэтому я призываю всех руководствоваться отчетом ОБСЕ/БДИПЧ. В ОБСЕ/БДИПЧ заявили как письменно, так и устно, что выборы состоялись; Они сказали, что в Грузии есть избранное правительство. Точка. Это было сказано, и все должны это уважать, поэтому, на основании этого принципа, разговаривайте с властями Грузии и грузинским народом», — заявил Шалва Папуашвили.







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