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Судья районного суда Тетрицкаро: я принял справедливое, законное решение
08.11.2024 18:16
Судья районного суда Тетрицкаро Владимир Хучуа прокомментировал принятое им решение об аннулировании результатов выборов на нескольких избирательных участках.
«Я принял справедливое, законное решение, с участием моей совести и сторон, на основании доказательств, исследованных на судебном заседании! Я твердо верю, что будущее Грузии зависит от укрепления верховенства закона», — заявил Владимир Хучуа в комментарии информационному агентству Interpressnews.
Напомним, 4 ноября районный суд Тетрицкаро постановил аннулировать результаты выборов примерно на 30 избирательных участках в муниципалитетах Цалка и Тетрицкаро. В зале суда, по инициативе судьи Владимира Хучуа, был проведен эксперимент, который доказал, что во время голосования была нарушена тайна волеизъявления избирателя. 7 ноября решение районного суда было отменено Апелляционным судом Тбилиси.
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