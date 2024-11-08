

Судья районного суда Тетрицкаро: я принял справедливое, законное решение

08.11.2024 18:16





Судья районного суда Тетрицкаро Владимир Хучуа прокомментировал принятое им решение об аннулировании результатов выборов на нескольких избирательных участках.



«Я принял справедливое, законное решение, с участием моей совести и сторон, на основании доказательств, исследованных на судебном заседании! Я твердо верю, что будущее Грузии зависит от укрепления верховенства закона», — заявил Владимир Хучуа в комментарии информационному агентству Interpressnews.



Напомним, 4 ноября районный суд Тетрицкаро постановил аннулировать результаты выборов примерно на 30 избирательных участках в муниципалитетах Цалка и Тетрицкаро. В зале суда, по инициативе судьи Владимира Хучуа, был проведен эксперимент, который доказал, что во время голосования была нарушена тайна волеизъявления избирателя. 7 ноября решение районного суда было отменено Апелляционным судом Тбилиси.



Источник: СОВА

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