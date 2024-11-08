

Оппозиция проведет протестное шествие в Тбилиси 9 ноября

08.11.2024 18:17





Оппозиция 9 ноября проведет в Тбилиси протестное шествие под лозунгом «Нет российским выборам».



Организаторами выступают «Единство – Национальное движение», «Коалиция за перемены» и «Сильная Грузия». Субботняя акция должна стать их третьим масштабным митингом с требованием отмены результатов парламентских выборов 26 октября.



В 15:00 протестующие начнут собираться на двух локациях – у станций метро «Государственный университет» и «Марджанишвили».



Конечный пункт шествия пока не объявлен.



В этот же день на 19:00 акцию с требованием проведения новых выборов также анонсировала партия «Гирчи». Она не смогла преодолеть проходной барьер на выборах и до сих пор отказывалась сотрудничать с другими оппозиционными партиями. Теперь «Гирчи» предлагает всем политикам, несогласным с результатами, следовать их плану.







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