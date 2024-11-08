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Президента Евросовета заявил о подозрениях в фальсификации результатов выборов в Грузии
08.11.2024 18:17
По словам президента Европейского совета Шарля Мишеля, сомнения относительно состоявшихся в Грузии парламентских выборов существуют не только в Европе, но и в других странах мира.
Об этом он заявил СМИ сегодня, 8 ноября, во время саммита Европейского политического союза в Будапеште.
Как заявил Шарль Мишель, вопрос парламентских выборов в Грузии будет рассмотрен в Европейском совете, и лидеры пошлют четкий сигнал.
«Есть серьезные подозрения в связи с фальсификацией их результатов, что требует соответствующего расследования. Нам нужна ясность по этому вопросу, чтобы убедиться в том, что все прошло справедливо и прозрачно», — заявил Шарль Мишель.
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