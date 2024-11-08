

В грядущие выходные в Тбилиси запланированы уже три акции протеста

08.11.2024 18:18





Завтра, 9 ноября, проевропейская оппозиция проведёт акцию протеста. По информации "Коалиции за перемены", сбор начнётся в 15:00 в двух локациях:



"9 ноября в 15:00 собираемся в двух точках, откуда отправимся маршем по улицам Тбилиси.

Коалиция за перемены собирается у станции метро "Государственный университет".

Также будет вторая точка сбора — станция метро "Марджанишвили".



Старая либертарианская партия Girchi (Яго Хвичия), которая согласно результатам ЦИК не прошла 5% барьер в парламент, сначала смирилась с итогами выборов и не заявляла о фальсификациях, а теперь тоже объявила акцию протеста с требованием новых выборов на субботу:



"На основании тотального нарушения принципа тайного голосования необходимо назначить новые выборы, и для выполнения этого требования ЦИК предоставляется срок в одну неделю.



Мы призываем западных партнеров не признавать результаты этих выборов.



Приходите в субботу в 19:00 на митинг перед парламентом, поддержите нас и присоединяйтесь к нашему плану, чтобы вместо фейковой революции продолжить борьбу за новые выборы!"

FB ивент



Гражданская инициатива и фб-группа «დაიტოვე», о которой мы много писали этой весной во время масштабных протестов против закона "об иноагентах", решили также не оставаться в стороне и объявили акцию протеста в воскресение, 10 ноября.



Участники акции планируют собраться на Площади Свободы в Тбилиси 18:00 с требованием перевыборов.



Грузинские эмигранты также анонсировали акции протеста на этих выходных с требованием новых выборах в различных городах Европы.





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