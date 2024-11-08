

ЦИК Грузии не удовлетворил более 85% жалоб из-за парламентских выборов

08.11.2024 19:35





Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Грузии отклонила более 85% жалоб, поступивших в связи проведением парламентских выборов 26 октября.



«В связи с днем ​​голосования всего в окружные избирательные комиссии поступила 1201 жалоба… 167 удовлетворены частично или полностью», — сообщил сегодня на брифинге представитель комиссии Георгий Сантуриани.



Без рассмотрения оставили 107 жалоб. Еще 10 остаются на рассмотрении, но, как говорит Сантуриани, они не касаются результатов голосования.



Больше всего жалоб (537) касались признания недействительными результатов с того или иного участка или же пересчета. Еще в 466 обращениях требовалось привлечь к дисциплинарной ответственности членов участковых избирательных комиссий.



В итоге к дисциплинарной ответственности привлекли 290 сотрудников. Результаты голосования аннулировали только в случае 12 переносных урн, но по инициативе ЦИК.



«В целом (…) были пересчитаны результаты 427 участковых избирательных комиссий, и результаты пересчета не смогли внести каких-либо существенных изменений в окончательные результаты. В целом изменения можно назвать незначительными», — сказал Сантуриани.



Также в ЦИК поступило 114 жалоб, связанных с нарушением правил использования агитматериалов или административного ресурса. Эти действия содержат признаки административного правонарушения. По итогам обсуждений в ЦИК, составлено было 12 протоколов.



Заявители имели право обжаловать решения окружных избирательных комиссий в общих судах. В судах первой инстанции все разбирательства уже завершились. Близится к концу последний процесс в апелляционном суде.



«Таким образом, как в избирательной администрации, так и в общих судах, по сути, обсуждение избирательных споров полностью завершено», — резюмировал Сантуриани.



Платформа «Мой голос», которая объединяет несколько грузинских НПО, наблюдавших за выборами, сообщила сегодня, что суды не удовлетворили ни одного их иска.



Новости-Грузия

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