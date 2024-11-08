

ISFED: Разница между уровнем активности избирателей мужского и женского пола в данных ЦИК отклоняется от нормального распределения

08.11.2024 19:36





Международное общество за справедливые выборы и демократию (ISFED) опубликовало 7 октября заявление о тревожной тенденции, которую организация выявила в своем анализе данных Центральной избирательной комиссии о явке избирателей по полу. Обеспокоенность организации вызывает разница между количеством зарегистрированных избирателей мужского и женского пола и количеством избирателей, фактически пришедших на избирательные участки, в отличие от цифр, отраженных в базе данных избирателей ЦИК.



На основании запрошенной и полученной от ЦИК информации «Справедливые выборы» установили, что разница между уровнями активности избирателей-женщин и мужчин на значительной части избирательных участков отклоняется от нормального распределения и содержит практически исключительные или неестественные характеристики. Например, на 62 избирательных участках, где явка избирателей-мужчин по зарегистрированному списку составляет от 80 до 100 процентов, средняя явка избирателей-женщин достигает 57%. Кроме того, явка избирателей-мужчин на некоторых избирательных участках равна теоретически исключенному показателю. В частности, согласно предоставленной информации, уровень явки избирателей-мужчин на этих избирательных участках превышает 100%, что, по мнению ISFED, «свидетельствует о манипуляциях, произошедших на этих избирательных участках».



«Справедливые выборы» установили, что:



На 275 избирательных участках разница между уровнем явки избирателей мужского и женского пола по единому списку составляет более 20 процентных пунктов. Из них на 243 избирательных участках данное отклонение выражается большинством избирателей-мужчин, а на 32 участках — избирателей-женщин;

Из приведенных 275 избирательных участков на 67 избирательных участках уровень активности избирателей-мужчин превышает активность избирателей-женщин более чем на 30 процентных пунктов, а на 12 участках доля пришедших на выборы женщин превышает долю мужчин на столько же процентных пунктов;

Число избирателей-мужчин, пришедших на 23 избирательных участка, превышает число избирателей-мужчин, зарегистрированных в едином списке. Среди них доля избирателей-мужчин, пришедших как минимум на 6 избирательных участков, превышает 100% даже при теоретическом предположении, что все избиратели, зарегистрированные в специальном списке на данных участках, были мужчинами.

«Справедливые выборы» также выявили ряд необъяснимых несоответствий в данных, предоставленных ЦИК. В частности, согласно опубликованной на сайте ЦИК информации о явке избирателей на выборах 26 октября, на парламентских выборах по стране было зарегистрировано 961 751 женщина и 1 098 661 мужчина, хотя по уточненным данным число зарегистрированных избирателей-женщин составляет 1 053 662 (на 91 911 больше исходного количества), а мужчин 1 009 686 (на 88 975 меньше исходного количества).



В ряде случаев, а именно в 10 избирательных округах, были выявлены несоответствия и в данных об общем количестве избирателей, принявших участие в выборах. Из них максимальный уровень отклонения выявлен в Марнеульском избирательном округе №22, где, по данным ЦИК на 26 октября, зарегистрировано 41 766 избирателей, хотя по последним данным зафиксирована явка 43 858 избирателей. После того, как «Справедливые выборы» запросили подробную информацию по избирательным участкам, первичные данные об активности избирателей больше не доступны на сайте ЦИК, а обновленные показатели активности выложены по той же ссылке.



«Справедливые выборы» дополнительно запросили у ЦИК информацию о специальных списках избирателей. «Учитывая вышеизложенное, организация позже предоставит общественности обновленные и окончательные результаты», — говорится в сообщении организации.



«Справедливые выборы» отмечает, что в документе, предоставленном Избирательной администрацией Грузии, на значительной части избирательных участков данные об общем количестве избирателей, принявших участие в выборах, не соответствуют общему числу избирателей, принявших участие в выборах, данные которых отражены в итоговых протоколах, опубликованных на сайте ЦИК.



На анализ «Справедливых выборов» 8 ноября отреагировала ЦИК и отметила, что «подсчет числа избирателей, принявших участие в голосовании, по признаку пола не является обязанностью, установленной Избирательным кодексом Грузии». По ее заявлению, «несмотря на то, что даже сейчас и на всех предыдущих выборах подобные данные могут содержать определенные неточности, с учетом методологии и практики их обработки они ни в коем случае не связаны и не могут быть связаны с результатами голосования, и, следовательно, не могут иметь на него никакого влияния».



ЦИК упомянула определенные нарушения на участках, хотя не те, которые были отражены в анализе «Справедливых выборов», и заявила, что организация не приняла во внимание «протокол поправок, выложенный на сайте ЦИК, что она сознательно или неосознанно «не заметила». Также неверно суммируются данные и не учитывается количество недействительных бюллетеней». По заявлению ЦИК, организация также не учла лиц, включенных в специальные списки (хотя НПО «Справедливые выборы» заявила, что гендерная информация по специальным спискам на данный момент отсутствует, однако это не меняет картину нарушений). ЦИК признала ошибки только на 11 избирательных участках, что касалось 150 человек. В ЦИК заявили, что причиной этого стало предоставление участковой комиссией неверной информации об избирателях женского и мужского пола.



Примечание: Материал обновлен 8 ноября в 16:44 и к нему добавлено заявление ЦИК.



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