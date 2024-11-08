

В партии Гахария заявили, что суд признал неприемлемым их требование о передаче списков избирателей

08.11.2024 21:03





В партии Гахария заявили, что суд признал неприемлемым их требование о передаче списков избирателей

«грузинская мечта» миллиардера Б.Иванишвили все-таки приняла "российский закон".

В РФ аналогичный закон уничтожил независимые СМИ.



Редакция Netgazeti не собирается подчиняться этому антиконституционному, антидемократическому закону.

Партия «Гахария за Грузию» утверждает, что суд признал неприемлемым их требование о передаче списков избирателей, проголосовавших на выборах, нейтральной платформе.



Ранее партия «Гахария за Грузию» требовала, что бы полная база избирателей была передана нейтральной, объективной платформе, где можно будет перепроверить информацию по каждому избирателю, а в частности, принял ли гражданин участие в выборах, на каком избирательном участке и в какое время он голосовал.



«Прокуратура окончательно взяла в заложники важнейшее доказательство фальсификации выборов — списки тех избирателей, кто прошел верификацию, те (списки) которые мы требовали обнародовать с 29 октября. Сегодня Тбилисский городской суд признал неприемлемым иск партии «Гахариа за Грузию» о защите этого важнейшего доказательства, мотивируя это тем, что аппаратура, где хранятся списки, уже находится под контролем прокуратуры. Прокуратура фактически конфисковала списки. До этого суд не удовлетворил наше заявление об острой необходимостью защитить эти доказательства и обнародовать списки», — говорится в сообщении партии.



Как утверждает партия, отчетливо просматриваются скоординированные действия ЦИК, прокуратуры и суда, цель которых передать под контроль «Мечты» доказательства, подтверждающие фальсификацию выборов.



«На это указывает хронология событий: как только мы 29 октября потребовали обнародовать списки, 30 октября прокуратура сразу же начала расследование, следуя указанию ЦИК. И как только мы 1 ноября обратились в суд в срочном порядке защитить эти доказательства, прокуратура оперативно их изъяла. Сегодня на основании этого довода суд признал иск неприемлемым.



После задержки ЦИК с обнародованием списков и скоординированных действий ЦИК, прокуратуры и суда, если указанные списки будут опубликованы сейчас или в будущем, уже возникнет обоснованное предположение о возможных манипуляциях, связанных со списками. Установить истину можно будет только посредством международного расследования», — говорится в заявлении п





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





