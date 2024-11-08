

Теона Акубардия: Мы принимали участие в акциях, мирная демонстрация – право каждого гражданина

08.11.2024 22:51





У партии Георгия Гахария совсем иные взгляды и ценности. Ни для кого не было новостью, что с „Национальным движением“ эти различия есть. Когда мы говорим о европейском будущем нашей страны и возврате свободы выбора, естественно, в этих целях у нас одинаковые взгляды, - так член партии „Гахария для Грузии“ Теона Акубардия объяснила, почему их партия не принимает участие в акциях, организованных оппозиционными коалициями.



Как отметила в эфире телепередачи „Резюме“ канала „Палитраньюс“ Акубардия, никакой трагедии в этих различиях она не видит. По её словам, несмотря на то, что существуют и тактические различия, в правовой борьбе они находятся в координации с остальными оппозиционными движениями.



По заявлению члена партии „Гахария для Грузии“, члены партии присоединятся к протесту избиарателей не со сцены, а с улиц.



„Мы также принимали участие в акциях. Мирная демонстрация – право каждого гражданина нашей страны. Мы принимаем участие, хотя и не являемся организаторами. Очень важны разные очаги сопротивления. Очагом сопротивления является не только акция протеста. Очаг сопротивления – это правовое поприще, обратная связь с избирателями, а также активная коммуникация с партнерами.



В этой стране выборы должны иметь доверие. Если свобода выбора не защищена, участие в выборах в органы местного самоуправления 2025 года не будут иметь никакого значения, так как очевидно, что этот человек [Бидзина Иванишвили] полностью прикарманил власть“,- заявила Акубардия.





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