Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Председателя ЕНД вызвали в прокуратуру для дачи показаний о фальсификациях на выборах


09.11.2024   10:15


Председателя «Единства – Национального движение» Тину Бокучава вызвали на опрос в прокуратуру в рамках расследования дела о предполагаемых фальсификациях на выборах.

Пока неизвестно, придет ли Бокучава в прокуратуру или ее, как и других оппозиционных политиков, опросят в присутствии судьи магистрата.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна