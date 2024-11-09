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Председателя ЕНД вызвали в прокуратуру для дачи показаний о фальсификациях на выборах
09.11.2024 10:15
Председателя «Единства – Национального движение» Тину Бокучава вызвали на опрос в прокуратуру в рамках расследования дела о предполагаемых фальсификациях на выборах.
Пока неизвестно, придет ли Бокучава в прокуратуру или ее, как и других оппозиционных политиков, опросят в присутствии судьи магистрата.
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