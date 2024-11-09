

Премьер-министр Латвии: Мы ценим инициативы, которые предприняла Грузия для защиты демократии

09.11.2024 10:20





«Мы ценим все инициативы грузинского общества по защите демократии», — заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиния на саммите Европейского политического сообщества.



По ее словам, грузинский народ решит, пойдет ли он напрямую и будет ли его путь в Европу, за что боролись Молдова, Латвия и страны Балтии.



«Я думаю, очень важно, чтобы мы услышали от независимых наблюдателей за избирательным процессом их анализ того, как проходил избирательный процесс. Вчера мы узнали об опыте Молдовы, согласно которому почти 10 процентов выборов прошли под влиянием России. Поэтому мы действительно осознаем очень сложную ситуацию в странах, которые ближе к России. Мы ценим все инициативы грузинского общества по защите демократии, потому что именно грузинский народ будет решать, пойдет он напрямую или нет и будет ли его путь в Европу, за что боролись Молдова, Латвия и страны Балтии», — заявила премьер-министр Латвии.







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