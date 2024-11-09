

Науседа: Было бы очень наивно ожидать, что институты Грузии смогут расследовать нарушения на выборах

09.11.2024 10:32





«Было бы очень наивно ожидать, что институты Грузии смогут расследовать нарушения на выборах», — заявил президент Литвы Гитанас Науседа на саммите Европейского политического сообщества.



По его словам, необходимо международное независимое расследование.



«Нельзя говорить о стремлении к членству в ЕС и одновременно принимать противоположные меры и законы, использовать оскорбительную риторику в адрес демократического Запада, потому что это нелогично, вы не можете это логически объяснить.



Именно по этой причине нам необходимо расследовать этот избирательный процесс. Я не верю, что грузинские институты смогут это сделать. Было бы очень наивно ожидать, что они смогут. Я думаю, что необходимо международное независимое расследование. Масштаб и интенсивность вмешательства России в избирательный процесс никогда не были такими большими, как сейчас. Это тревожная проблема. Я говорю не только о Грузии, я говорю и о Молдове. Однако результаты выборов в Молдове оказались иными. Достаточно послать очень четкий сигнал. Друзья, если вы это сделаете, то не стоит рассчитывать на сближение с ЕС. Вы движетесь в противоположном направлении, удаляясь от ЕС. Я надеюсь, что это сообщение будет принято и понято. Я также надеюсь, что Грузия еще сможет изменить курс. Однако на данный момент я не вижу высокой вероятности того, что это произойдет в ближайшем будущем», — отметил Науседа.







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