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Евродепутат: Европейские лидеры в Будапеште «не успели поговорить о Грузии», мы ни чему не учимся
09.11.2024 11:23
У европейских лидеров «не было времени говорить о Грузии», а Россия нашла время, чтобы взять ее под свой контроль, — пишет в соцсети депутат Европарламента от Франции Натали Луазо.
Депутат Европарламента отреагировала на информацию, распространенную журналистом европейского бюро «Радио Свобода» Рикардом Йозвяком, о том, что сегодня во время встречи в Будапеште лидеры Евросоюза не нашли времени для дискуссии по Грузии.
Европейские лидеры, собравшиеся в Будапеште, «не успели поговорить о Грузии». Москва, в свою очередь, нашла время взять её под свой контроль. Мы ни чему не не учимся», — написала Натали Луазо.
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