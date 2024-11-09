

Евродепутат: Европейские лидеры в Будапеште «не успели поговорить о Грузии», мы ни чему не учимся

09.11.2024 11:23





У европейских лидеров «не было времени говорить о Грузии», а Россия нашла время, чтобы взять ее под свой контроль, — пишет в соцсети депутат Европарламента от Франции Натали Луазо.



Депутат Европарламента отреагировала на информацию, распространенную журналистом европейского бюро «Радио Свобода» Рикардом Йозвяком, о том, что сегодня во время встречи в Будапеште лидеры Евросоюза не нашли времени для дискуссии по Грузии.



Европейские лидеры, собравшиеся в Будапеште, «не успели поговорить о Грузии». Москва, в свою очередь, нашла время взять её под свой контроль. Мы ни чему не не учимся», — написала Натали Луазо.







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