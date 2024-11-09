

Жигимантас Павиленис: Грузия - это Европа, а не Россия!

09.11.2024 14:00





Завтра вместе с нашими европейскими друзьями мы отправимся в Грузию, - об этом пишет в социальной сети вице-спикер парламента Литвы и председатель комитета по европейским делам Жигимантас Павиленис.



«Завтра вместе с нашими европейскими друзьями мы отправимся в Грузию. У каждой страны есть свой момент Черчилля - теперь время Грузии решать. Грузия - это Европа, а не Россия!» - пишет Павиленис.



Для справки, вчера глава комитета по международным отношениям парламента Германии (Бундестага) Михаэль Рот распространил информацию, что 11 ноября Тбилиси посетят председатели комитетов парламентов Финляндии, Швеции, Франции, Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Германии. Вместе с Жигимантасрм Павиленисом и Михаэлем Ротом в Тбилиси прибудут председатель комитета по международным отношениям парламента Эстонии Марко Михельсон, председатель комитета по международным отношениям парламента Латвии Инара Мурниеце, председатель комитета по обороне парламента Финляндии Юка Копра, вице-президент комитета по европейским делам Национальной ассамблеи Франции Фредерик Петт, председатель комитета по делам ЕС парламента Швеции Эрик Оттоссон и член комитета по международным отношениям и делам ЕС парламента Польши Михау Камински.





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