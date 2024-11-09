

Что (не) подтвердил представитель ЦИК в ответ на выводы ISFED по статистике избирателей

09.11.2024 14:05





Центризбирком Грузии признает, что распространяемые ими данные об активности избирателей по гендерному признаку «содержат определенные неточности».



Однако ЦИК утверждает, что это не имеет никакого отношения к результатам выборов.



Пресс-секретарь ЦИК Натия Иоселиани отреагировала на информацию, распространенную Международным обществом за справедливые выборы и демократию (ISFED) о том, что разница между уровнем активности избирателей мужского и женского пола в данных ЦИК отклоняется от нормального распределения. По словам Иоселиани, ISFED пытается посеять в обществе ложные представления, цель которых — «ввести в заблуждение людей, менее знакомых с избирательными вопросами и процедурами».



«Подсчет числа избирателей, принявших участие в голосовании, по признаку пола не является обязанностью, установленной Избирательным кодексом Грузии. Указанные данные не учитываются счетчиками по правилам, установленным избирательным законодательством, и не включаются в данные сводного протокола об итогах голосования. Гендерная статистика избирателей позволяет исследователям, социологам и другим заинтересованным сторонам изучать явку избирателей с гендерной точки зрения.



Хотя сейчас и на всех выборах такие данные могут содержать определенные неточности, но с учетом их методологии и практики они никак не связаны, не могут быть связаны, а значит, и не могут оказать никакого влияния на результаты голосования, что хорошо известно любой причастной стороне», — сказала Натия Иоселиани.



Пресс-секретарь ЦИК утверждает, что неточности в данных имеются лишь на нескольких участках и касаются небольшого числа избирателей. Кроме того, она называет еще один фактор, который мог стать причиной такой неточности: это избиратели, которые в силу своей профессии или по какой-либо другой причине участвуют в голосовании по другому адресу, а не по адресу официальной регистрации.



Международное общество за справедливые выборы и демократию (ISFED) опубликовало 7 октября заявление о тревожной тенденции, которую организация выявила в своем анализе данных Центральной избирательной комиссии о явке избирателей по полу. Обеспокоенность организации вызывает разница между количеством зарегистрированных избирателей мужского и женского пола и количеством избирателей, фактически пришедших на избирательные участки, в отличие от цифр, отраженных в базе данных избирателей ЦИК.



На основании запрошенной и полученной от ЦИК информации «Справедливые выборы» установили, что разница между уровнями активности избирателей-женщин и мужчин на значительной части избирательных участков отклоняется от нормального распределения и содержит практически исключительные или неестественные характеристики. Например, на 62 избирательных участках, где явка избирателей-мужчин по зарегистрированному списку составляет от 80 до 100 процентов, средняя явка избирателей-женщин достигает 57%. Кроме того, явка избирателей-мужчин на некоторых избирательных участках равна теоретически исключенному показателю. В частности, согласно предоставленной информации, уровень явки избирателей-мужчин на этих избирательных участках превышает 100%, что, по мнению ISFED, «свидетельствует о манипуляциях, произошедших на этих избирательных участках».



«Справедливые выборы» установили, что:



На 275 избирательных участках разница между уровнем явки избирателей мужского и женского пола по единому списку составляет более 20 процентных пунктов. Из них на 243 избирательных участках данное отклонение выражается большинством избирателей-мужчин, а на 32 участках — избирателей-женщин;



Из приведенных 275 избирательных участков на 67 избирательных участках уровень активности избирателей-мужчин превышает активность избирателей-женщин более чем на 30 процентных пунктов, а на 12 участках доля пришедших на выборы женщин превышает долю мужчин на столько же процентных пунктов;



Число избирателей-мужчин, пришедших на 23 избирательных участка, превышает число избирателей-мужчин, зарегистрированных в едином списке. Среди них доля избирателей-мужчин, пришедших как минимум на 6 избирательных участков, превышает 100% даже при теоретическом предположении, что все избиратели, зарегистрированные в специальном списке на данных участках, были мужчинами.



ISFED отмечает, что в документе, предоставленном Избирательной администрацией Грузии, на значительной части избирательных участков данные об общем количестве избирателей, принявших участие в выборах, не соответствуют общему числу избирателей, принявших участие в выборах, данные которых отражены в итоговых протоколах, опубликованных на сайте ЦИК.



Шота Нарсия, старший научный сотрудник ISFED, поясняет, что в Грузии есть районы, где традиционно активность мужчин выше. Однако когда разница между участием женщин и мужчин составляет 20-30% и более, по мнению исследователя, это выходит за пределы логического распределения.



«Когда доля заявленных избирателей-мужчин в списке значительно превышает долю женщин, это не естественно, если только это не объясняется каким-то культурным фактором. Например, в Грузии есть округа, где женщины традиционно не отличаются высоким политическим участием. Следовательно, их участие в выборах выражено на более низком уровне, чем у мужчин. Но даже внутри таких округов, в некоторых районах, разница настолько велика, что культурные факторы не могут объяснить эти случаи.



Таковы, например, избирательные участки Квемо Картли, участки в высокогорной Аджарии и другие избирательные участки на территории страны, где существующая разница дает повод выразить сомнение в том, что если эти данные достоверны, то на этих избирательных участках в процессе голосования имели место манипуляции», — говорит в беседе с Netgazeti Шота Нарсия.



Netgazeti попыталась сравнить данные, переданные ЦИК в ISFED, и данные, которые ведомство загружает на свой сайт. Оказалось, что активность избирателей по часам и округам, включая данные с разбивкой по полу, больше не доступна для поиска на сайте ЦИК. Хотя эти данные были доступны как минимум неделю назад.



Шота Нарсия говорит, что это правда, что данные больше не доступны для поиска на сайте ЦИК, но они сохранили ссылку, по которой эти данные были загружены. Исследователь говорит, что ссылка активна, однако после того, как организация запросила информацию у ЦИК, данные по ссылке были изменены.



«После того, как мы запросили информацию, данные на сайте ЦИК изменились: количество женщин увеличилось, а количество мужчин уменьшилось. Такое изменение невозможно. Если бы были первичные данные, можно было бы добавить показатели, но как мужчина может стать женщиной, а женщина – мужчиной?! Подобные закономерности невозможно объяснить никак, кроме двух случаев — манипуляции и непреднамеренной ошибки», — говорит Шота Нарсия.



ISFED также отмечает дисбаланс между информацией, отправленной им ЦИК, и информацией, опубликованной на сайте. Например, по данным на сайте ЦИК (который по состоянию на 7 ноября уже не доступен для поиска), в выборах приняли участие 2 060 412 человек, из них 961 751 женщина и 1 098 661 мужчина. А в данных, отправленных агентством в ISFED, где информация разбита по округам, число избирателей, принявших участие в выборах, выросло — из 2 063 348 избирателей 1 053 662 женщины и 1 009 686 мужчин.



«В целом число избирателей-женщин, пришедших на выборы, увеличилось на 91 911, а количество избирателей- мужчин сократилось на 88 975. В ряде случаев, в частности, в 10 избирательных округах, были выявлены несоответствия и в данных об общем количестве избирателей, принявших участие в выборах. Максимальный уровень отклонения выявлен в Марнеульском избирательном округе №22, где, по данным ЦИК на 26 октября, зарегистрировано 41 766 избирателей, хотя по последним данным зафиксирована явка 43 858 избирателей», — сказали в организации.



Аналогичный дисбаланс наблюдается в Сабурталинском и Самгорском районах, а также в районах Абаша и Кеда.



«Два теоретических предположения объясняют только это: либо в данных есть ошибка, за что отвечает ЦИК на участковом, районном и центральном уровнях администрации, либо если эти данные действительны, тогда это означает, что были манипуляции в процессе голосования. Эти данные, среди прочего, может объяснить наличие карусели – голосование за кого-то другого, голосование многократно и т. д. Как это произошло, предстоит объяснить в ЦИК», — говорит Шота Нарсия.



Он не говорил об этих вопросах с пресс-спикером ЦИК Натией Иоселиани. На ответном брифинге для ISFED он лишь прокомментировал несоответствие данных с разбивкой по полу и назвал это «некоторой неточностью».



По данным, которые пока опубликовал ЦИК [последний раз Netgazeti проверяло данные 1 ноября, когда они еще были доступны на сайте ведомства), на выборы пришли 27,51% зарегистрированных женщин, мужчин — 31,43%. По общему числу избирателей эти данные распределились следующим образом:



Женщины – 46,67% от общего числа избирателей, пришедших на выборы (961 751 женщина);

Мужчины – 53,32% от общего числа избирателей, пришедших на выборы (1 098 661 человек).



Если оставить в стороне данные с разбивкой по округам и участкам, где, по данным ISFED, распределение избирателей-женщин и мужчин было неестественно непропорциональным, то данные выборов 26 октября 2024 года существенно отличаются от данных выборов, прошедших в предыдущие годы. Так, на всех выборах, проведенных за последние годы, участие женщин в общем числе избирателей преобладало над показателем участия мужчин.



Например, по данным ЦИК, в обоих турах выборов в органы местного самоуправления 2021 года, на выборы пришло больше женщин, чем мужчин.



В первом туре голосования приняли участие 926 743 женщины и 897 571 мужчина;

Во 2-м туре – 539 814 женщин и 488 962 мужчины.



В данных первого тура парламентских выборов 2020 года гендерная разница на сайте ЦИК не обнаружена, хотя загружены данные 2-го тура, согласно которым в голосовании приняли участие 290 931 женщина и 274 711 мужчина.



На президентских выборах 2018 года и парламентских выборах 2016 года на избирательные участки пришло гораздо больше женщин, чем мужчин.



Стоит отметить, что по данным экзитпола исследовательской компании HarrisX на выборах 2024 года активность женщин также была выше.



Данные опроса по заказу «Мтавари архи» были опубликованы 26 октября в 20:00 вечера, сразу после закрытия большинства избирательных участков. Они отражают данные, собранные с момента открытия участков с 08:00 до 18:45.



Из 10 300 избирателей, случайно опрошенных HarrisX, 53,1% составляли женщины и 46,9% — мужчины.





Источник: «Netgazeti»

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