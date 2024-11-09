

Оппозиционные члены ЦИК встречаются с представителями международных наблюдательных миссий

09.11.2024 15:07





Оппозиционные члены ЦИК встречаются с представителями международных наблюдательных миссий.



Как отметил представитель «Сильной Грузии» в ЦИК Георгий Сиоридзе, до сих пор ЦИК занимал изоляционистскую позицию по отношению к оппозиционным членам и не давали возможности предоставлять исчерпывающую информацию международным миссиям.



«Оппозиционные члены ЦИК встречаются с самыми важными международными наблюдательными миссиями в Грузии, включая представителей БДИПЧ /ОБСЕ, Международного республиканского института, Национального демократического института и NMO. Это было по нашей инициативе, исходя из того, что у ЦИК долгое время была изоляционистская политика по отношению к оппозиционным членам, они практически никогда не давали нам возможности, когда международные миссии приходили в ведомство, показать им реальную картину. Мы, конечно, предоставляли им эту информацию по личным и партийным линиям, но теперь, когда прошло 2 недели после выборов, мы сочли необходимым предоставить им всю информацию, которая выявилась за эти дни, те выводы и заключения, чтобы в их оценках и итоговых отчетах полностью отражалась информация о нарушениях и украденных выборах, которые имели место в Грузии. Прежде всего, это проблема тайности, о которой никто не спорит, а также отдельные нарушения, которые во множестве задокументированы, а также схемы, касающиеся технологической карусели, что является главным требованием, в частности, открыть подписанные чеки верификации избирателей – об этом просят партии, просят также важные и реальные мониторинговые организации. Исходя из того, что на всех технологических участках, на 2263 участках, где сконцентрировано 90% избирателей, тайна, несомненно, была нарушена, это является основанием для признания выборов нелегитимными», - заявил Сиоридзе.





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