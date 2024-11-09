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Представители оппозиционных партий и граждане собрались у администрации президента
09.11.2024 17:04
Представители оппозиционных партий и граждане, двигающиеся от метро «Марджанишвили», пришли к дворцу Орбелиани.
Как заявляют участники акции, институт президента - единственный независимый институт в стране.
Пришедшие к дворцу Орбелиани участники акции аплодировали в знак уважения.
Они также включили через громкоговорители государственный гимн Грузии и гимн Евросоюза.
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