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Представители оппозиционных партий и граждане собрались у администрации президента


09.11.2024   17:04


Представители оппозиционных партий и граждане, двигающиеся от метро «Марджанишвили», пришли к дворцу Орбелиани.

Как заявляют участники акции, институт президента - единственный независимый институт в стране.

Пришедшие к дворцу Орбелиани участники акции аплодировали в знак уважения.

Они также включили через громкоговорители государственный гимн Грузии и гимн Евросоюза.


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