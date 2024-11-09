

Представители оппозиционных партий и граждане собрались у администрации президента

09.11.2024 17:04





Представители оппозиционных партий и граждане, двигающиеся от метро «Марджанишвили», пришли к дворцу Орбелиани.



Как заявляют участники акции, институт президента - единственный независимый институт в стране.



Пришедшие к дворцу Орбелиани участники акции аплодировали в знак уважения.



Они также включили через громкоговорители государственный гимн Грузии и гимн Евросоюза.





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