

Посольство Германии: Мирная революция возможна - Примером тому является падение Берлинской стены

09.11.2024 17:08





Мирная революция возможна. Примером тому служит падение Берлинской стены, - заявление об этом распространяет посольство Германии в Грузии.



В заявлении отмечается, что для обретения свободы нужна борьба.



«На протяжении десятилетий Германская Демократическая Республика держала своих граждан запертыми в системе угнетения и насилия. Граждане ГДР, проявив мужество и желание самостоятельно определять свою судьбу и жить в свободе, добились разрушения Берлинской стены. При этом вместе с народами Центральной и Восточной Европы они создали основу для воссоединения Германии и свободной, единой Европы. И сегодня можно сказать то же самое: свобода не приходит сама по себе, за нее нужно бороться - так было и тогда, так есть и сегодня, здесь и во всем мире», - говорится в заявлении.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





