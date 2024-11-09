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Посольство Германии: Мирная революция возможна - Примером тому является падение Берлинской стены


09.11.2024   17:08


Мирная революция возможна. Примером тому служит падение Берлинской стены, - заявление об этом распространяет посольство Германии в Грузии.

В заявлении отмечается, что для обретения свободы нужна борьба.

«На протяжении десятилетий Германская Демократическая Республика держала своих граждан запертыми в системе угнетения и насилия. Граждане ГДР, проявив мужество и желание самостоятельно определять свою судьбу и жить в свободе, добились разрушения Берлинской стены. При этом вместе с народами Центральной и Восточной Европы они создали основу для воссоединения Германии и свободной, единой Европы. И сегодня можно сказать то же самое: свобода не приходит сама по себе, за нее нужно бороться - так было и тогда, так есть и сегодня, здесь и во всем мире», - говорится в заявлении.


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