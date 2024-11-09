

Гварамия: Пока «Грузинская мечта» может стать главной оппозиционной партией, они должны вести себя рационально

09.11.2024 18:02





Мы прекрасно знаем, что «Грузинская мечта» проиграла выборы, до тех пор, пока могут стать главной оппозиционной партией, пусть ведут себя достойно и разумно, иначе потом не смогут быть и оппозиционной партией, и партией вообще, если пересекут красные линии - мы обязательно вернем родину, украденные выборы не сработают, - заявил журналистам один из лидеров "Коалиции за перемены" Ника Гварамия.



Он еще раз подтвердил, что оппозиция не собирается входить в парламент, и отметил, что акция палаток активизируется в ближайшем будущем.



«Реально самая крупная оппозиционная партия по сегодняшним данным - это наша коалиция. Однако это нас не удовлетворяет, мы, оппозиция, в сумме победили «Грузинскую мечту» и обязательно будем у власти, а «Грузинская мечта», наверное, на то время будет самой крупной оппозиционной партией. Главное, что у нас есть серьезные планы, и наша задача в том, чтобы мы не принимали решения в одиночку, я имею в виду в партии и в нашей коалиции, а чтобы все были включены - делегаты от всех регионов были сейчас на политсовете, мы все обменялись своим отношением, подвели итоги выборов, как у нас украли выборы, а также, какая ситуация в регионах в связи с тем, что выборы реально были тотально сфальсифицированы. Все идет по плану. Мы обязательно вернем нашу родину, украденные выборы не сработают!



Я хочу обратиться ко всем, кто доверил оппозиционному спектру, - нет абсолютно никаких шансов, что «Грузинская мечта» каким-либо образом переломит отношение наших западных партнеров. Все знают, что выборы были сфальсифицированы, все знают, что у этого парламента нет и не будет легитимации. Сегодня, например, мы также говорили о том, что в парламент никто не входит, мы еще раз подтвердили это друг другу. Обязательно будет публичное заявление, парламент, который пришел через фальсифицированные выборы и в который просто не входит оппозиция, не сможет иметь легитимации, и Запад это прекрасно знает», - сказал Гварамия.





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