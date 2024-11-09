

Акубардия: «Грузинская мечта» стоит перед зеркалом и убеждает себя, что все хорошо, когда все очень плохо

09.11.2024 18:05





Мы не собираемся создавать легитимацию этим сфальсифицированным выборам, в том числе парламенту, легитимация которого не признана ни дома, ни на Западе - "Грузинская мечта" стоит перед зеркалом и убеждает себя, что все хорошо, когда все очень плохо, - об этом заявила одна из лидеров партии «Гахария за Грузию» Теона Акубардия, которая присоединяется к шествию протеста.



По ее словам, главная цель – вернуть страну на европейский и демократический путь, что должно быть достигнуто посредством единства и различного сопротивления.



«То, что партия не является организатором акций, однако как граждане мы присоединяемся к акции вместе с нашими избирателями, это не новость, этот процесс продолжается. Важно, чтобы мирный протест, который является конституционным правом, был выражен ради общей цели – спасения демократии этой страны и европейского будущего для повторных выборов. Мы не собираемся создавать легитимацию этим сфальсифицированным выборам, в том числе парламенту, легитимация которого не признана ни дома, ни на Западе. Что касается планов, то у нас есть, в том числе, иное видение, с которым Георгий Гахария знакомит как наших избирателей, так и общественность, и мы участвуем в этой форме сопротивления, которая называется мирными демонстрациями.



«Грузинская мечта» стоит перед зеркалом и убеждает себя, что все хорошо, когда все очень плохо, и не только для них, но и для страны, когда страну завели в тяжелый политический кризис, создав дополнительные риски безопасности, поэтому мы исключаем вхождение кого-то из нашей команды в парламент, и это можем сказать четко. Я уверена, что так и в других прозападных политических партиях, но это должны сказать они. Главной целью, которая называется возвращением страны на европейский путь, на демократический путь, мы это сможем сделать только посредством единства и использования разных измерений сопротивления», - заявила Акубардия.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





