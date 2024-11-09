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Ника Гварамия сотрудникам СГБ: Служите Грузии, оставьте Иванишвили!
09.11.2024 19:12
Грузия наша, вам придется вернуть отнятое, и напомню, служите Грузии, оставьте Иванишвили! Он уйдет, а вы останетесь, вам придется смотреть в глаза своим детям, женам, мужьям, соседям, друзьям, согражданам! Верните нам отобранное, верните нам родину, - такое заявление сделал лидер "Коалиции за перемены" Ника Гварамия во время шествия около Службы государственной безопасности (СГБ), обращаясь к сотрудникам ведомства.
По его словам, победа близка.
«Победа близка, мы вернем нашу родину. Выборы проводила СГБ, выборы проводились здесь, в этом здании. Эти люди занимаются всем, кроме государственной безопасности, кроме защиты наших интересов. Давайте сделаем так, чтобы услышали наш голос, и скажем им, что мы не страна СГБ! Выборы - наши, Грузия - наша, мы не уступим вам родину», - сказал Ника Гварамия около СГБ.
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