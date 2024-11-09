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Участники протестного шествия пришли на площадь Героев
09.11.2024 19:14
Лидеры трех коалиций: "Единство - Национальное движение", "Сильная Грузия" и "За перемены" и их сторонники пришли на площадь Героев.
Шествие, которое они начали в разных местах Тбилиси с требованием признать результаты парламентских выборов 26 октября нелегитимными, остановилось на площади Героев.
По словам лидеров и участников акции, парламентские выборы 26 октября прошли с нарушениями, поэтому их результаты следует признать нелегитимными.
По словам лидеров, акция продолжится в последующие дни.
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