

Участники протестного шествия пришли на площадь Героев

09.11.2024 19:14





Лидеры трех коалиций: "Единство - Национальное движение", "Сильная Грузия" и "За перемены" и их сторонники пришли на площадь Героев.



Шествие, которое они начали в разных местах Тбилиси с требованием признать результаты парламентских выборов 26 октября нелегитимными, остановилось на площади Героев.



По словам лидеров и участников акции, парламентские выборы 26 октября прошли с нарушениями, поэтому их результаты следует признать нелегитимными.



По словам лидеров, акция продолжится в последующие дни.





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