

Ника Мелия: Этот парламент не может быть парламентом Грузии

09.11.2024 20:30





[Людям] нужен твердый документ – собираемся мы туда войти или нет?! И когда наступит конкретный день, я верю, мы верим, что мы все вместе встанем и вместе с грузинским народом скажем, что никто не войдет в тот парламент, в котором нам нечего делать. Это важно для нас в ближайшем будущем, - заявил один из лидеров «Коалиции за перемены» Ника Мелия во время выступления на акции на площади Героев.



По его словам, развитый мир не признает результаты парламентских выборов, также не признает и большая часть населения внутри страны.



Он также говорил о необходимости проведения международного расследования результатов выборов.



«По прошествии времени, естественно, власть как-то попытается дать легитимизацию этому парламенту, который сам по себе обречен, и их усилия будут тщетными. Нашей задачей будет, наоборот, делегитимизировать его, зафиксировав свою четкую, непоколебимую и твердую позицию на улицах Тбилиси и не только Тбилиси, это самое сильное и правильное решение. Борьба до конца, борьба до победы, которая приведет к новым выборам, выборам, которые пройдут в свободной и справедливой среде», - заявил Мелия.



По его словам, международное сообщество не признает результаты выборов.



«Однако не менее важно и то, что этот парламент не может быть парламентом Грузии и чтобы туда ни один оппозиционер, хоть и на сфальсифицированных выборах, но получивший мандат, не вошел и не мог войти. Это важнее важного. Никто не должен войти в этот парламент, который не выражает наш интерес, интерес народа», - заявил Мелия.





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