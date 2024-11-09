

Ведется подготовка встречи Зеленского с Трампом - МИД Украины

09.11.2024 21:04





Диалог Зеленского и Трампа уже налажен, начнется подготовка встречи. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на состоявшейся в Киеве совместной пресс-конференции с Верховным представителем Евросоюза Жозепом Боррелем.



«Обсуждались возможные будущие контакты на уровне лидеров. Как сообщалось ранее, команды начнут практическую подготовительную работу для организации такой встречи», - заявил Сибига.



Глава МИД Украины также отметил, что скорость проведения телефонного разговора между Дональдом Трампом после его победы на президентских выборах (6 ноября) и Зеленским является прямым свидетельством уже существующего контакта.





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