

Акция протеста завершилась исполнением гимнов Грузии и Евросоюза на площади Героев

09.11.2024 21:23





На площади Героев завершилась акция лидеров трех коалиций: "Единство - Национальное движение", "Сильная Грузия" и "За перемены".



Сегодня политики вместе со сторонниками собрались в Тбилиси в двух местах, откуда прошли шествием до площади Героев.



Участники акции заявили, что парламентские выборы 26 октября прошли с нарушениями, из-за этого необходимо объявить повторные выборы.



По заявлениям выступавших оппозиционных политиков, парламент нового созыва нелегитимен, результаты выборов не были признаны международным сообществом, а также значительной частью населения внутри страны, исходя из этого, по их словам, «оппозиция не собирается входить в нелегитимный парламент».



Собравшиеся на площади Героев минутой молчания почтили память героев, погибших за Родину, акция завершилась исполнением гимнов Грузии и Евросоюза.





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