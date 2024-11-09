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Акция протеста завершилась исполнением гимнов Грузии и Евросоюза на площади Героев
09.11.2024 21:23
На площади Героев завершилась акция лидеров трех коалиций: "Единство - Национальное движение", "Сильная Грузия" и "За перемены".
Сегодня политики вместе со сторонниками собрались в Тбилиси в двух местах, откуда прошли шествием до площади Героев.
Участники акции заявили, что парламентские выборы 26 октября прошли с нарушениями, из-за этого необходимо объявить повторные выборы.
По заявлениям выступавших оппозиционных политиков, парламент нового созыва нелегитимен, результаты выборов не были признаны международным сообществом, а также значительной частью населения внутри страны, исходя из этого, по их словам, «оппозиция не собирается входить в нелегитимный парламент».
Собравшиеся на площади Героев минутой молчания почтили память героев, погибших за Родину, акция завершилась исполнением гимнов Грузии и Евросоюза.
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