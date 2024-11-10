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трамп и Байден встретятся в Белом доме 13 ноября
10.11.2024 10:30
В понедельник, 13 ноября, в Белом доме состоится встреча между Джо Байденом и Дональдом Трампом.
Указанное заявление распространила администрация Белого дома. “По приглашению президента США Джо Байдена, в понедельник, в овальном кабинете Белого дома, состоится встреча между ним и вновь избранным президентом США Дональдом Трампом. Дополнительная информация будет объявлена позже,” – говорится в заявлении.
Встречи между уходящим со своего поста президентом и вновь избранным главой государства считаются в американской политике традиционными.
Напомним, что в 2020 году Дональд Трамп не пригласил в овальный кабинет Джо Байдена, который сменял его на этой должности. 7 ноября Джо Байден в свое выступлении отметил значение мирной передачи власти новой администрации и дал обещание всецело содействовать этому.
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