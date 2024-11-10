

Никки Хейли и Майка Помпео не будет в новой администрации Трампа

10.11.2024 12:09





Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что не пригласит Никки Хейли и Майка Помпео в свою новую администрацию. Об этом политик написал в социальной сети.



Как отметил Дональд Трамп, его администрация сейчас находится в процессе формирования.



Майк Помпео занимал должность директора Центрального разведывательного управления и госсекретаря в предыдущей администрации Трампа, а Никки Хейли была послом США в ООН. Хейли также участвовала в праймериз Республиканской партии перед президентскими выборами 2024 года.



«Было очень приятно работать с ними, и я хочу поблагодарить их за службу нашей стране», — сказал Трамп.



До этого в американских СМИ появились сообщения о том, что Майк Помпео может занять пост министра обороны в новой администрации.







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