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Никки Хейли и Майка Помпео не будет в новой администрации Трампа


10.11.2024   12:09


Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что не пригласит Никки Хейли и Майка Помпео в свою новую администрацию. Об этом политик написал в социальной сети.

Как отметил Дональд Трамп, его администрация сейчас находится в процессе формирования.

Майк Помпео занимал должность директора Центрального разведывательного управления и госсекретаря в предыдущей администрации Трампа, а Никки Хейли была послом США в ООН. Хейли также участвовала в праймериз Республиканской партии перед президентскими выборами 2024 года.

«Было очень приятно работать с ними, и я хочу поблагодарить их за службу нашей стране», — сказал Трамп.

До этого в американских СМИ появились сообщения о том, что Майк Помпео может занять пост министра обороны в новой администрации.


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