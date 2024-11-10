

В ЦИК Грузии проходит рассмотрение жалоб по результатам прошедших парламентских выборов

10.11.2024 14:57





В ЦИК Грузии, где проходит рассмотрение жалоб оппозиции по результатам прошедших парламентских выборов в Грузии, шумно.



В частности, на заседании рассматривают жалобы, внесенные организацией „Ассоциация молодых юристов Грузии” и оппозиционными политическими объединениями „Единство – Национального движения” и „Сильная Грузия - Лело, Для народа, За свободу!”.



Как отметил на заседании председатель ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили, если бы не поддержка 11 членов центральной комиссии, более 95 тысяч избирателей, проживающих за рубежом, были бы лишены возможности проголосовать на парламентских выборах 26 октября. Вместе с тем, по его пояснению, акценты были расставлены таким образом, чтобы заверить общество в том, что открытие 60 избирательных участков за рубежом, якобы, было осуществлено благодаря оппозиции.



„Если бы не поддержка 11 членов центральной комиссии, более 95 тысяч избирателей, проживающих за рубежом, были бы лишены возможности проголосовать на парламентских выборах 26 октября. Если бы не наше решение, а в том числе - и ваше, здесь я не буду умалять вашу заслугу, не было бы дополнительно создано 7 участков. Это реальность. Если бы не поддержка соответствующих членов комиссии, за рубежом не было бы открыто 67 избирательных участков“,- отметил Каландаришвили.



Также по его словам, целью Центральной избирательной комиссии является не политический результат, а администрирование выборов.



Также в ходе заседания не обошлось без взаимных оскорблений, в частности, секретарь ЦИК Георгий Джавахишвили назвал представителей оппозиции „ботами“, на что услышал в ответ, что члены комиссии являются „фальсификаторами“.





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