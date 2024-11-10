

Секретная сеть колл-центров «Грузинской мечты» на выборах — что известно на данный момент

10.11.2024 14:57





В день проведения парламентских выборов 26 октября правящая партия «Грузинская мечта» организовала масштабную сеть колл-центров для контроля и мобилизации избирателей. Это следует из расследования проекта «Студия монитор».



Источник предоставил журналистам базу данных по колл-центрам, работавшим в Чугуретском районе Тбилиси. Их было 50.



В день выборов в этом округе открыли 41 избирательный участок. Колл-центры располагались в радиусе 200-250 метров. Установлено, что их оборудовали в домах активистов «Грузинской мечты» и сотрудников районной управы.



В каждом колл-центре работали два телефонных оператора и один компьютерный. Координировал их «капитан», у каждого центра свой. В задачу операторов входил учет граждан, которые пришли на выборы. Предполагается, что информацию с участков им передавали наблюдатели, аффилированные с партией власти. Как правило, они и сами являлись местными жителями.



Под учет попадали все, кого удавалось идентифицировать, — и сторонники властей, и сторонники оппозиции.



В день выборов журналисты фиксировали сотни случаев, когда прямо на участках определенные люди в течение всего дня что-то помечали в собственной документации.



Сотрудники колл-центров вносили данные в электронную базу на сайте sheavse.ge. Доступ был возможен только с компьютеров колл-центра, с конкретных IP-адресов.



«Капитаны» отчитывались о ходе голосования в центральный офис «Грузинской мечты».



«В целом это было комбинацией нескольких методов. Либо лицо контролировали, чтобы человек пришел и проголосовал, и потом проверяли, действительно ли он отдал голос, или же, если он не приходил, или они знали заранее, что кто-то не придет, тогда голоса непрешедших с помощью их удостоверений личности шли в копилку «Грузинской мечты» посредством ее агентов», — сказал представитель организации Transparency International Georgia Сандро Барамидзе.



Глава организации «Международное общество за справедливые выборы и демократию» (ISFED) Нино Долидзе считает, что колл-центры открывали путь целому ряду манипуляций, в том числе, голосованию по номерам чужих ID-карт (удостоверений).



«Логично, что так все и происходило. С одной стороны, чтобы привести твоих избирателей, и с другой, чтобы знать, что происходит на участках в связи с результатами. Это можно использовать, в том числе, для дополнительного воздействия на результаты. Скажем, если где-то людей не хватает, для дополнительной мобилизации, или для других типов махинаций», — сказала Долидзе.



О схеме голосования по чужим удостоверениям личности впервые заявила платформа «Мой голос». Подробно она описана здесь.

Ева Садыкова, наблюдавшая за выборами в Марнеули, где «Грузинская мечта» получила почти 90% голосов, рассказывает, что была очевидцем нескольких таких фактом. Одни и те же люди приходили голосовать либо с чужими паспортами, либо с паспортами, в которых был вклеен стикер с номером чужой ID-карты.



Предполагается, что такие голосования возможны только при условии наличия «своих людей» в участковых избирательных администрациях. Журналисты и местные наблюдатели считают, что благодаря им у повторно голосующих не возникало проблем, в том числе, с проверками маркировки.



В Центризбиркоме подчеркивают, что факты голосования по чужим удостоверениям, как и существование колл-центров, до сих пор не подтвердили компетентные ведомства.

«Если у вас есть какие-либо факты или доказательства уголовного преступления, обратитесь в соответствующие органы… Я ничего не могу сказать, я видела это по телевизору и в социальных сетях. Для нас это ничего не значит до тех пор, пока не подключатся соответствующие ведомства и не будет установлено конкретное преступление», — сказала журналистам пресс-спикер ЦИК Натия Иоселиани.



«Грузинская мечта» подтверждает существование колл-центров, но категорически отрицает их связь с незаконной деятельностью. Партии заявляет, что эти офисы занимались мобилизацией их актива.



По закону, на участках и в радиусе 100 метров от них запрещены мобилизация и учет избирателей, а также организация сбора людей. Кроме того, под действие УК Грузии попадает незаконное использование персональных данных.



Прокуратура Грузии проводит расследование предполагаемых фальсификаций. Окончательные итоги пока не объявили.



«Студия монитор» предполагает, что колл-центры работали в масштабах всей Грузии. Доказательства у проекта есть только по Чугурети. Журналисты утверждают, что получили подтверждения от более чем 20 сотрудников. Некоторым звонили от имени представителей ГМ, некоторым — под видом сотрудников СГБ Грузии, другие знали, что общаются с журналистами.



Помимо показаний сотрудников, заявила «Студия Монитор», в распоряжении СМИ также отказались аудио-сообщения из внутренних чатов связанных с колл-центрами.



Новости-Грузия

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