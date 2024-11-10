

Президент Грузии проведет встречу с членами делегации комитетов парламентов 8 стран Европы

10.11.2024 14:57





11 ноября, во Дворце Орбелиани, Президент Грузии Саломе Зурабишвили проведет встречу с членами делегации комитетов парламентов 8 стран Европы.



По информации пресс-службы президента Грузии, по завершению встречи состоится совместная пресс-конференция.



Напомним, что информацию о том, что 11 ноября Тбилиси посетят руководители различных комитетов парламентов Финляндии, Швеции, Франции, Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Германии, распространил председатель комитета по иностранным делам немецкого Бундестага Михаэль Рот.







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