

Лаша Бакрадзе: Оппозиция представит им информацию о том, „как Иванишвили украл у грузинского народа выборы

10.11.2024 14:58





Как отметил Бакрадзе, оппозиция представит им информацию о том, „как Иванишвили украл у грузинского народа выборы“.



„Из Европы прибывает делегация высокого ранга, будут руководители различных комитетов европейских парламентов. Разумеется, мы ожидаем от них очень жестких заявлений в связи с фальсификациями на парламентских выборах 26 октября, среди них находятся и уже известные критики, которых не любит „Грузинская мечта“, например, Михаэль Рот, председатель комитета по внешней политики парламента Германии и многие другие, всего 12 человек. Конечно, у них запланированы встречи и с представителями оппозиции. Оппозиция предоставит им необходимую информацию о том, что происходило, и как были украдены выборы“,- заявил Лаша Бакрадзе.



Напомним, что информацию о том, что 11 ноября Тбилиси посетят руководители различных комитетов парламентов Финляндии, Швеции, Франции, Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Германии, распространил председатель комитета по иностранным делам немецкого Бундестага Михаэль Рот.



Паата Манджгаладзе – Провалы на пути к свободе естественны, отказ от этого пути – не допустим – Протест и сопротивление должны продолжаться



Неверно думать, что народ не смог одержать победу на этих выборах. Верно – народ победил, но режим пытаются украсть у него эту победу, - указанное заявление сделал один из лидеров "Единства – Национального движения" Паата Манджгаладзе.



По его словам, все зависит от выдержки и желания грузинского народа, а протест и сопротивление должны продолжаться.



" Неверно думать, что народ не смог одержать победу на этих выборах. Верно – народ победил, но режим пытаются украсть у него эту победу. Сейчас все зависит от нашей выдержки и желания. Протест и сопротивление должны продолжаться. Сейчас у действующей власти лишь один союзник – чувство безнадежности у наших граждан. Что у них ничего не выйдет, мы должны отказаться от этой мысли, так как, если мы прекратим протест, мечтать придется даже о той реальности, в которой мы находимся сегодня. Провалы на пути к свободе естественны, отказ от этого пути – не допустим", - заявил Манджгаладзе.







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