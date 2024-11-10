

Daitove призывает граждан выйти на протестный марш в Тбилиси

10.11.2024 14:58





Группа Daitove, созданная в соцсети, призывает граждан выйти на протестный марш в Тбилиси — активисты соберутся на площади Свободы в 18 часов.



Организаторы заявляют, что это шествие — только начало действий и что они станут основой совместной борьбы. Группа, в которой насчитывается более 200 000 членов, заявила, что каждый из них является главной движущей силой реального протеста, и «необходимо перенести настроения, которые есть в группе, на улицы».



«Мы понимаем, что многие из нас по разным причинам не могут найти свою роль в происходящих процессах, поэтому мы хотим стать частью всех общих народных протестов. Каждый человек, стоящий рядом с нами, важен для нас», — говорится в заявлении.



Сообщается, что к протестному шествию Daitove присоединятся проевропейские оппозиционные партии, студенты, представители НПО.



СОВА

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