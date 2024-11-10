

ISFED: В поддержку ЦИК задействовано 7 фейковых и 15 подозрительных аккаунтов

10.11.2024 14:59





НПО ISFED («Справедливые выборы») заявляет о 7 фейковых и 15 подозрительных аккаунтах, которые участвуют в кампании в поддержку ЦИК Грузии на FB-странице ведомства.



Эти неаутентичные профили, некоторые из которых крадут идентификационные данные других пользователей, скоординированно и неоднократно комментируют публикации, опубликованные ЦИК. Кроме того, комментарии к каждой публикации часто идентичны или схожи по содержанию.



«Ложные и подозрительные аккаунты положительно оценивают электронные технологии, использованные на парламентских выборах 2024 года и в процессе голосования. С другой стороны, они пытаются преуменьшить важность нарушений, наблюдаемых на выборах, и представить их как дезинформацию», — говорится в информации ISFED.



Отмечается, что наряду с распространением положительных отзывов в адрес ЦИК и ее главы Георгия Каландаришвили, фейковые аккаунты нападают на оппозиционные партии и НПО, распространяя антизападные послания. Ложные профили часто реагируют на аккаунты, которые пишут критические комментарии к публикациям ЦИК, противопоставляя им свои аргументы, а также публикуют оскорбительные комментарии.



НПО сообщает, что фейковые аккаунты были задействованы и в кампании в поддержку ЦИК во время президентских выборов 2018 года: тогда в кампании в поддержку ЦИК участвовали поддельные профили, связанные с российским агентством Newsfront. Они, по утверждению ISFED, и раньше использовались для проведения позитивной кампании в отношении Центральной избирательной комиссии, но в дни выборов их участие было менее заметным.



Ложные аккаунты особенно активно были задействованы с конца октября — после того, как начали активно рассматриваться нарушения на парламентских выборах 26 октября, заявляют в ISFED.



НПО в то же время отмечает, что проверить фотографии, размещенные на фейковых аккаунтах, невозможно, однако их можно заметить по другим подозрительным критериям. При их просмотре было выявлено, что время публикации фотографий профиля большинства из них совпадает.



Индикатором неаутентичности профиля является и то, что они имеют всего 2-3 фотографии, опубликованные, в основном, в один и тот же день, а их интеракции невелики.



«В случае с частью обнаруженных аккаунтов Facebook указывает, что профиль создан недавно (New Facebook Account), что может свидетельствовать о том, что профиль создан специально для кампании», — говорится в сообщении неправительственной организации.



Источник: СОВА

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