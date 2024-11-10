

Партия «Гирчи»: если ЦИК не назначит перевыборы, надо войти в здание и назначить их самим

10.11.2024 14:59





Партия «Гирчи» (политика Яго Хвичия, не путать с партией оппозиционера Зураба Джапаридзе «Гирчи — больше свободы» — ред.) на акции у парламента Грузии заявил, что если ЦИК не назначит перевыборы, то собравшиеся на митингах оппозиции должны пойти к зданию избирательной администрации и, войдя в него, самолично назначить выборы. Иначе все, что делают оппозиционные коалиции, отметил он, — обычная «свистопляска», не более.



«Надо сделать так, чтобы перед ЦИК собралось 100 тысяч людей до того, пока выборы будут признаны (до сводного отчета ЦИК о выборах 26 октября — ред.), принципиально потребовать от ЦИК назначения новых выборов. Если не назначит, они должны войти в здание и сами назначить новые выборы», — заявил Хвичия, подчеркивая, что то, чем занимается оппозиция сегодня, — «несерьезно».



Хвичия призвал Запад не признавать итоги выборов, поскольку была нарушена тайна голосования. По его словам, цель митинга 9 ноября — хоть один раз сформулировать требование правильно.



Политик отметил, что разговоры, ведущиеся о фальсификациях на выборах, означает затягивание всего процесса во времени: что сначала должно быть начато расследование, потом — созданы комиссии, далее, по его словам, пройдет время, наступит весна, лето, оппозиция войдет в парламент, и парламент начнет функционировать.



«Если мы хотим чего-то, то должны сделать это прямо сейчас и сказать, что тайна голосования была нарушена. И это не нуждается ни в каких доказательствах, ни в комиссии — об этом знает вся Грузия.



В то же время есть вполне достаточные основания для того, чтобы состоялись перевыборы. Мы хотим организовать акцию, основываясь на этом требовании. Если мы увидим, что это требование поддержат, мы сможем продолжить — акции или другую борьбу.



Если мы увидим, что этой темой интересуются только сторонники «Гирчи», мы хотим выйти из этой борьбы «мечтунов» и «нацев», и хотим продолжить жизнь другого типа.



Но для того, чтобы зафиксировать наше требование на этих выборах правильно, необходимо было провести митинг», — заявил Яго Хвичия.



Сообщается, что на проспекте Руставели собралось несколько сотен сторонников партии.



Отметим, ранее бывшая парламентская партия «Гирчи» заявляла о необходимости четкого способа определения количества людей, которые придут на митинг 9 ноября, чтобы уже во время митинга люди знали, сколько их собралось без преувеличения.



Источник: СОВА

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