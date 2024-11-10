

Ираклий Кобахидзе примет участие в 29-й конференции ООН по изменению климата в Баку

10.11.2024 15:01





Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе примет участие в 29-й конференции ООН по изменению климата (COP29), которая пройдет 11-13 ноября в столице Азербайджана — Баку.



По информации правительства Грузии, принимающими сторонами конференции являются генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.



«В рамках визита в Баку премьер-министр Грузии проведет личную встречу с президентом Азербайджанской Республики. Запланировано выступление Ираклия Кобахидзе на саммите лидеров COP29, а также панельные дискуссии, которые пройдут в формате круглых столов по различным темам.



29-я Конференция ООН по изменению климата сосредоточится на оценке влияния климата как на гуманитарную, так и на экономическую жизнь», — говорится в официальной информации.















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