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Ираклий Кобахидзе примет участие в 29-й конференции ООН по изменению климата в Баку
10.11.2024 15:01
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе примет участие в 29-й конференции ООН по изменению климата (COP29), которая пройдет 11-13 ноября в столице Азербайджана — Баку.
По информации правительства Грузии, принимающими сторонами конференции являются генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
«В рамках визита в Баку премьер-министр Грузии проведет личную встречу с президентом Азербайджанской Республики. Запланировано выступление Ираклия Кобахидзе на саммите лидеров COP29, а также панельные дискуссии, которые пройдут в формате круглых столов по различным темам.
29-я Конференция ООН по изменению климата сосредоточится на оценке влияния климата как на гуманитарную, так и на экономическую жизнь», — говорится в официальной информации.
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