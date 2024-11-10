

Делегация из председателей комитетов по иностранным делам парламентов восьми европейских стран посетит Грузию

10.11.2024 15:01





Делегация из председателей комитетов по иностранным делам парламентов восьми европейских стран посетит Грузию 11 ноября.



Об этом сообщил председатель комитета по иностранным делам Бундестага Германии Михаэль Рот, который открыто поддерживает грузинскую оппозицию и ее требования.



"После фальсифицированных выборов мы обеспокоены текущим развитием событий», — написал Рот в Х.



В Тбилиси прибудут представители Финляндии, Швеции, Франции, Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Германии.



На данный момент подтверждена встречи делегации с президентом, представителями оппозиции и гражданского сектора.







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