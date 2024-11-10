

Манджгаладзе: Протест и сопротивление должны продолжаться

10.11.2024 15:03





Неверно думать, что народ не смог одержать победу на этих выборах. Верно – народ победил, но режим пытаются украсть у него эту победу, - указанное заявление сделал один из лидеров "Единства – Национального движения" Паата Манджгаладзе.



По его словам, все зависит от выдержки и желания грузинского народа, а протест и сопротивление должны продолжаться.



" Неверно думать, что народ не смог одержать победу на этих выборах. Верно – народ победил, но режим пытаются украсть у него эту победу. Сейчас все зависит от нашей выдержки и желания. Протест и сопротивление должны продолжаться. Сейчас у действующей власти лишь один союзник – чувство безнадежности у наших граждан. Что у них ничего не выйдет, мы должны отказаться от этой мысли, так как, если мы прекратим протест, мечтать придется даже о той реальности, в которой мы находимся сегодня. Провалы на пути к свободе естественны, отказ от этого пути – не допустим", - заявил Манджгаладзе.





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